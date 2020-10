Inter, tutti con Conte. Perisic simbolo della fedeltà all'allenatore

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter per quanto riguarda l'aspetto della mentalità e per quanto riguarda il fatto che la squadra segue fedelmente ogni dettame del tecnico. Tutti in campo eseguono ciò che l'allenatore gli ha chiesto di fare.

E il quotidiano romano porta come esempio di questo aspetto Ivan Perisic, che un anno fa circa fu bocciato proprio perché non riusciva a rispettare le mansioni che Conte gli aveva richiesto come esterno a tutta fascia. Troppo esterno d'attacco insomma.

Oggi invece il croato si è calato nel ruolo, e nella sfida contro il Borussia si è visto più in difesa che in attacco, visto che aveva il compito di arginare Lainer. stesso discorso per Eriksen, che non è ancora esploso in nerazzurro, ma che comunque non si lascia andare ad acuti o a invenzioni personali, ma sceglie sempre la giocata facile, quasi avesse paura, scrive il cds, di andare contro il dettame tattico della squadra.