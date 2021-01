Inter, turnover in vista? Martedì c'è il Milan poi il Benevento (TS)

Dopo il pareggio maturato ieri, per 0-0, alla Dacia Arena contro l'Udinese ora l'Inter si appresta a preparare il match contro il Milan di martedì sera valido per la Coppa Italia. Un match ad eliminazione secca che vedrà opposti i nerazzurri reduci da una prova grigia a Udine ed i rossoneri sconfitti dall'Atalanta con un netto 0-3 casalingo.

Per Tuttosport, lo scudetto per l'Inter è la priorità, ma certamente il derby di Coppa Italia non sarà sottovalutato e a tal proposito mister Antonio Conte valuta il turnover. Riposeranno alcuni dei titolari, mentre ci darà spazio per altri poco utilizzati come riporta il quotidiano: "In vista del Milan e in previsione poi dell'impegno di sabato prossimo contro il Benevento ci sarà un po' di turnover".

Il quotidiano poi aggiunge:"Sanchez in attacco farà rifiatare uno tra Lukaku e Lautaro, a centrocampo sicuro sarà l’inserimento di Gagliardini e quello a sinistra di Darmian. Da valutare se il turnover sarà ancora più ampio coinvolgendo pure Ranocchia, Kolarov, Sensi e Perisic che ieri però ha steccato". Possibile anche una chance per Eriksen, anche se la sua posizione sarà da valutare dopo gli ultimi rumors di mercato. Dovrebbe dunque riposare probabilmente Hakimi, non molto lucido nelle scelte ieri, e probabilmente anche Vidal.