Inter, trovata la soluzione per il pagamento degli stipendi

Inter, la questione legata al pagamento degli stipendi in casa nerazzurra sembra essere stata trovata da parte della società.

Il Corriere dello Sport infatti questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale nei prossimi giorni dovranno essere corrisposte le prime due mensilità rimaste arretrate, ossia quelle di luglio ed agosto. per le atre due la scadenza è fissata per il 16 febbraio. Ma la soluzione dovrebbe essere quella dello slittamento previo accordo con i giocatori.

Servirà un documento firmato da presentare a Nyon, e dovrà poi arrivare l'approvazione per non rischiare la licenza Uefa a fine marzo. Perché la cosa vada in porto sarà necessario che tutti i tesserati siano d'accordo, compresi quindi Spalletti ed il suo staff.