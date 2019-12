Inter, tre giocatori di nuovo disponibili. Solo uno resta fuori

Arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista del match del 6 gennaio contro il Napoli. L'infermeria infatti finalmente si svuota, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Il tecnico potrà infatti finalmente tornare a fare conto su Barella e Sanchez, oltre al già recuperato Sensi. L'unico giocatore che rest ancora in dubbio è Asamoah, che è ancora alle prese con i guai al ginocchio.

Una volta tornato il ghanese l'allenatore potrà tornare a schierare l'11 ideale.