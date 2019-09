Inter, tre gare fondamentali: Conte pronto a far rifiatare un big

L'Inter di Antonio Conte si prepara ad un trittico di partite importanti. Dopo la gara contro l’Udinese, i nerazzurri sfideranno in successione Slavia Praga (Champions League), Milan e Lazio. Il tecnico interista potrebbe varare un primo, mini turnover per gestire le forze dei suoi calciatori: un discorso che, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, potrebbe riguardare anche Milan Skriniar.

“Contro l’Udinese verrà varato il trio di colossi a protezione di Handanovic? Beh, non sarebbe una sorpresa se, in quell’occasione, dovesse riposare Skriniar. E’ vero che, con la sua Slovacchia, giocherà domani contro l’Ungheria e che potrebbe essere alla Pinetina già martedì, ma, nell’ottica di una gestione delle forze, sarebbe comprensibile fermarlo per un turno.

Tanto più che, solo 3 giorni dopo, scatterà la Champions, con lo Slavia Praga come primo avversario e, poi, a seguire, ci sarà il doppio impegno con Milan e Lazio. Insomma, un trittico fondamentale per proseguire al meglio la stagione. Tanto meglio, quindi, avere i migliori al top per quello snodo“.