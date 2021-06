Inter, tre cessioni rischiano di diventare complicatissime

Inter, per potersi gettare liberamente nel mercato in uscita il club nerazzurro ha necessità di realizzare alcune cessioni. Oltre Hakimi, molto vicino al PSG ci sono alcuni esuberi da piazzare. Tuttavia alcune cessioni stanno diventando molto complicate. Nainggolan fatica a trovare l'accordo economico con il Cagliari.

Senza la buonuscita da parte dell'Inter (che il club nerazzurro non vuole concedere) sarà difficile che il belga si trasferisca a titolo definitivo in Sardegna. Potrebbe essere, come riporta il Corriere dello Sport, l'incentivo per l'uscita venga spalmato su più anni. Poi c'è Vidal, che strizza l'occhio al Flamengo. la trattativa però è molto complicata per via del pesante stipendio del cileno.

Infine Joao Mario. Lo Sporting ha fatto indispettire Inter e agente del giocatore, formulando un'offerta diversa rispetto a quella che era stata promessa. Ora si è alla ricerca di altre squadre interessate.