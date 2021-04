Inter, tre artisti propongono il nuovo inno, uno è in pole

Inter, tra le tante novità che stanno caratterizzando la stagione del club nerazzurro ci sarebbe anche il nuovo inno che sostituirà quello attuale. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport i club ha fatto richiesta di presentazione di proposte a diversi artisti.

Molte sono le demo poche sono pervenute al management, e tra tutte tre avrebbero attirato particolarmente l'attenzione. Quella di Max Pezzali e Cecchetto, cantata dallo speaker Mengozzi sarebbe in pole position.

Poi ci sarebbe quella di Povia (anche lui tifoso interista come l'ex cantante degli 883( ed infine quella del duo Merk e Kremont. Quest'ultimi hanno proposto un pezzo che nella loro idea dovrebbe essere cantata dai calciatori, cos' come avvenne per "Pazza Inter".