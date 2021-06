Inter, trattative avanzate per una cessione. Il punto

Inter, il mercato nerazzurro in questa prima fase, al netto dell'acquisto di Calhanoglu a parametro zero, si sta concentrando sulle cessioni. L'obiettivo è quello di fare cassa, per potersi poi immergere nelle trattative per rinforzare la rosa.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina ci sarebbe un discorso avviato per una cessione. Si tratta del giovane portiere Radu, molto vicino alla Real Sociedad.

L'estremo difensore l'anno scorso (dopo essere rientrato dal prestito al Parma) ha svolto il ruolo di secondo portiere, alle spalle del capitano Handanovic. L'Inter si è già cautelata per questo ruolo, riportando a casa Cordaz, creando quindi le condizioni per partenza di Radu.