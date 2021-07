Inter: trattativa con Socios non ancora chiusa. Possibile colpo di scena?

Inter, il capitolo dello sponsor principale non è ancora stato concluso.

“La trattativa con Socios.com non è chiusa perché - spiega Tuttosport in edicola oggi (mercoledì 14 luglio, ndr) - ci sarebbero ancora altre aziende in corsa per prendere il posto di Pirelli, per 26 anni sulle maglie dell’Inter”. Il quotidiano torinese ricorda poi come la famiglia Zhang “ha preferito interrompere questo rapporto perché la multinazionale milanese non intendeva spingersi oltre quota 15 milioni. Mentre Suning voleva uno sponsor da 30-35 milioni per avvicinare i ricavi dei principali club europei”. A quanto si è appreso nei giorni scorsi, però, Socios.com non dovrebbe andare oltre i 20 milioni di euro. E quindi? “Quindi l’Inter arriverebbe a 30 milioni sommando le entrate dello sponsor principale con quelle di Lenovo e di uno sponsor di manica ancora da individuare. Solo la conclusione di queste negoziazioni dirà se - conclude Tuttosport - i calcoli della proprietà nerazzurra sono stati corretti, tenendo conto della differenza di peso internazionale tra un marchio come Pirelli (famosissimo anche grazie alla sua decennale presenze in altri sport, a partire dalla Formula Uno) e Socios.com".

Intanto ieri (martedì) l'Inter ha presentato la nuova maglia prodotta da Nike. Come scritto sul sito "presenta una trama a pelle di serpente che richiama il Biscione", simbolo della squadra e di Milano. Definita “divisa Home”, ha il nuovo logo dell’Inter e, visto che la squadra ha vinto il campionato nella passata stagione, sfoggia anche lo stemma tricolore. La nuova divisa è già in vendita sul sito dell’Inter. Fino al 15 luglio, giorno in cui si potrà comprare anche in tutti gli altri punti vendita autorizzati, l’acquisto sarà però riservato ad abbonati, titolari di tessera “Siamo Noi” e soci Inter Club.