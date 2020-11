Inter, tra Marotta e Galliani un sodalizio per il futuro? (TS)

Inter, non solo un amichevole importante a livello di risultato o meglio di prestazione sul campo di alcuni calciatori (vedasi Nainggolan, Darmian, Ranocchia, Young e Radu), ma anche un importante incontro tra i due a.d. ovvero Beppe Marotta ed Adriano Galliani. I due dopo essersi ritrovati dopo diverso tempo, sono amici da molto, hanno aperto a nuove prospettive di collaborazione per il futuro.

Il match è terminato per 1-0 (rete del baby Carboni) per i ragazzi di mister Antonio Conte, il quale ha schierato una rosa molto giovane sfruttando diversi innesti della Primavera. Il Monza nel complesso non ha sfigurato ed ha diverse volte impegnato Radu che però si è fatto trovare sempre presente. È però fuori dal campo che si è giocato un match importante per il prossimo futuro come riporta stamani l'edizione del TuttoSport: "I due club - riferisce il quotidiano - hanno iniziato a progettare future collaborazioni sul mercato, ideali vista la vicinanza geografica delle due società".

Una collaborazione che potrebbe essere molto utile ad entrambi i club con l'Inter che potrebbe mandare in prestito alcuni giocatori giovani al Monza per farli crescere in una realtà più piccola ma pur sempre importante come la Serie B e quest'ultimo potrebbe sfruttare gli innesti di qualità di un grande club com'è quello nerazzurro: "Un primo approccio è rappresentato dalla cessione in prestito del giovane nerazzurro Pirola ai biancorossi nel corso dell’ultima sessione, ricca di colpi per la società neopromossa in Serie B". Chiosa così il quotidiano che prevede un sodalizio molto roseo e produttivo per i due club che, a livello geografico, sono molto vicini tra di loro.