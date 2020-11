Inter, tornano di moda 2 obiettivi: un attaccante un difensore nel mirino

Inter, la squadra in questo momento si sta rendendo protagonista di prestazioni non all'altezza e i risultati non stanno arrivando. Per questa ragione si stanno facendo delle riflessioni, e una mano potrebbe arrivare anche dal mercato.

Stando al Corriere dello Sport ci sono due nomi, seguiti in passato, che sono tornati di moda. Per gennaio si potrebbe tentare l'affondo per Giroud, che svolgerebbe il ruolo di vice Lukaku. Al momento la coperta in quel reparto è corta, e il francese è un pallino di Conte.

Per l'estate invece si lavora su Alaba, che non ha rinnovato con il Bayern Monaco e potrebbe essere un rinforzo a parametro zero. Tuttavia su di lui c'è una fortissima concorrenza con cui fare i conti.