Inter, torna Zhang e con lui tante buone notizie, una su tutte

Inter, in vista della gara di Supercoppa italiana in programma per il 12 gennaio il presidente Steven Zhang tornerà in Italia.

In agenda ci sono molteplici appuntamenti. Innanzitutto, scrive la Gazzetta dello Sport, verrà ribadito che l'impegno con l'Inter è e resta a lungo termine. La situazione finanziaria è più rosea, e ci sono risorse per arrivare in totale serenità all'autunno. In caso di particolari problematiche c'è la possibilità di attingere al prestito che Suning ha ottenuto da Oaktree (per ora sono stati utilizzati solo 75 milioni). Ciò non toglie che il gruppo cinese continui ad essere a caccia di soci di minoranza, ma il peggio sembra essere ormai alle spalle.

Zhang si occuperà in primis dei rinnovi. Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin prolungheranno i rispettivi accordi. Poi toccherà a Marcelo Brozovic, per il quale si vede finalmente il traguardo. Il quotidiano ha raccontato che l'Atletico di Simeone ha tentato un nuovo inserimento, ma ormai la strada sembra definitivamente delineata: il croato rinnoverà il suo contratto. Sarà poi la volta di Simone Inzaghi, che sta facendo benissimo e verrà blindato (con probabile ritocco di contratto). Poi ci sarà l'ok per il budget del mercato (sia invernale che estivo), ed infine si discuterà del nuovo bond da 400 milioni di euro (quinquennale).