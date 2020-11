Inter, torna la grana Nazionali: Conte si prepara all'esodo (TS)

Inter, torna la grana Nazionali. Ebbene sì, nonostante le parole dell'a.d. nerazzurro Beppe Marotta di qualche settimana fa, i c.t. non hanno fatto sconti. Così apre stamane l'edizione del TuttoSport con un focus sull'imminente seconda sosta, nel giro di pochi mesi, per le selezioni Nazionali.Ecco come quindi si crea il paradosso di Romelu Lukaku e degli altri calciatori in rosa: "Il belga sarà convocato nonostante il fastidio muscolare che l'ha tenuto ai box nella ultime uscite".

Viaggi interminabili per i sudamericani e nessuna comprensione per il rientrante Skriniar (fuori circa un mese per la positività al Covid-19): "Alexis Sanchez dovrà invece rispondere alla chiamata del Cile insieme ad Arturo Vidal e partirà per il Sud America anche Lautaro Martinez. Nessuna comprensione nemmeno per Milan Skriniar, convocato dalla Slovacchia nonostante il lungo periodo di stop causa Covid-19". Mister Antonio Conte si prepara dunque a rimanere con pochissimi interpreti alla Pinetina per poter preparare i successivi match che diranno come continuerà la stagione nerazzurra.

Nessuna pausa nemmeno per gli altri componenti della rosa come Kolarov o De Vrij: "Nessuno stop nemmeno per Aleksandar Kolarov, che con la Serbia si giocherà l’accesso alla fase finale degli Europei". Ed il giornale conclude: "Dopo la sfida di Bergamo con l’Atalanta, saluteranno anche De Vrij, Eriksen, Hakimi, Perisic, Brozovic, Pinamonti e Bastoni (altro reduce dal Coronavirus)". Anche se sulle convocazioni della Nazionale italiana rimangono ancora diversi dubbi visto che il c.t. Mancini, in isolamento per il contagio, non le ha ancora diramate.