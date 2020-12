Inter, torna l'emergenza: Vidal out non solo stasera. I tempi di recupero

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha focalizzato l'attenzione sulle condizioni di Vidal, che stasera non scenderà in campo a causa di un risentimento muscolare.

Il cileno non è l'unico assente nel match contro lo Shakhtar, visto che a centrocampo non ci sarà, con ogni probabilità, nemmeno Barella, alle prese con n problema all caviglia.

L'infortunio di Vidal impone di valutare le condizioni giorno per giorno, e per questa ragione, scrive la rosea, la sua presenza sarà quasi impossibile anche contro il Cagliari. Il cileno proverà a recuperare per il big match della prossima settimana, che vedrà l'Inter affrontare il Napoli di Gattuso.