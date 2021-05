Inter, torna di moda un vecchio obiettivo per la difesa

Inter, stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport i nerazzurri avrebbero messo di nuovo nel mirino Milenkovic della Fiorentina. Il 23enne serbo era stato seguito già un anno fa circa, quando Milan Skriniar era stato messo sul mercato.

Poi la permanenza dello slovacco ha fatto sì che la trattativa non decollasse. Ora il nome torna di moda, anche perché il difensore potrebbe essere in uscita dalla società viola. Tuttavia resta da capire se sia un colpo che potrà essere posto in essere a prescindere o se invece sarà necessaria una cessione nel reparto.

Se fosse necessaria la seconda condizione allora al momento l'affare sembra destinato a ripercorrere quanto accaduto 10 mesi fa circa. La dirigenza infatti ha più volte ribadito che i big non partiranno.