Inter, Tonali si farà: Marotta pronto a presentare l'offerta giusta a Cellino

L'Inter è passata in vantaggio nella corsa che dovrebbe portare a Milano Sandro Tonali, giovane gioiellino del Brescia. Dopo mesi di lavoro sottotraccia, Marotta ha adesso per le mani il sì del giocatore, cosa non banale data la concorrenza della Juventus e di altri top club europei. Adesso l'Inter, dovrà trattare con Massimo Cellino, per questo sta preparando un'offerta in grado di soddisfare le sue pretese.

Il patron del Brescia continua a chiedere 50 milioni di euro per il centrocampista classe 2000, e difficilmente si discosterà molto da quella cifra. L'idea del club meneghino è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, più l'inserimento nella trattativa di un giovane proveniente dalla primavera nerazzurra.

Secondo TuttoSport infatti, l'eventuale contropartita va individuata nel vivaio interista e le voci che sono circolate negli scorsi giorni, che ipotizzavano un futuro a Bresca per Pinamonti o Esposito, sono del tutto prive di fondamento.