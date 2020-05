Inter, Tonali, parla l'agente. Le parole sul futuro del suo assistito

Un giocatore che svolgerà quasi sicuramente un ruolo da protagonista nella prossima sessione di calciomercato è Sandro Tonali. Il giovane centrocampista del Brescia piace a moltissimi club in Europa, e Cellino è pronto a scatenare un'asta in estate.

L'agente del giocatore, Beppe Bozzo, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato, tra le altre cose, del futuro del suo assistito.

"Conosco Tonali da diversi anni, e mi è piaciuto subito, sia lui che la sua famiglia. Sono stai tutti importanti per la sua crescita. E lui ha superato a pieni voti l'esame della serie A.Non so dove andrà, ma ho saputo, e mi ha fatto molto piacere, che Cellino lascerà l'ultima parola al giocatore. Lui ha offerte da diversi club europei, e pochi ci riescono ala sua età. Secondo me sarebbe meglio per lui che restasse in Italia. Può imporsi in un grande club e per la serie A sarebbe un peccato perderlo."

Poi un'importante dichiarazione su quello che potrebbe essere il colpo dell'estate. "Occhio a Cavani, perchè a parametro zero potrebbe essere un autentico affare".