Inter, ti applaudono anche gli inglesi. Rio Ferdinand è categorico

L'Inter è uscita dalla Champions League con onore.

La sfida ad Anfield, vinta dai nerazzurri per 1-0, non è bastata ai fini della qualificazione. Dopo il gol di Lautaro, l'espulsione di Sanchez ha tarpato le ali di una rimonta che sarebbe stata pazzesca. Complimenti agli uomini di Inzaghi arrivano anche dagli avversari. Da Salah al portiere Alisson, passando per l'ex difensore Rio Ferdinand.

Come si legge sul Corriere dello Sport oggi 9 marzo, l'attaccante egiziano ha definito l'Inter un avversario molto difficile. Stando a Salah, il Liverpool ha faticato ieri nel primo tempo e pure nella ripresa, fino all'episodio dell'espulsione di Sanchez.

Ancor più pronunciati i complimenti del brasiliano Allison. L'ex portiere della Roma ha definito l'Inter una grandissima squadra. Per Alisson i giocatori nerazzurri devono essere comunque orgogliosi della prestazione offerta.

Rio Ferdinand è categorico: "Per me, sui 180 minuti, l'Inter ha giocato un calcio migliore". Rivivi le emozioni di Liverpool-Inter con la diretta testuale di InterDipendenza.Net.