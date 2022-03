Inter, tegola Brozovic? Il croato potrebbe restare ancora fuori. Il punto

Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non vuole correre rischi per quanto riguarda Marcelo Brozovic.

Il croato ha lasciato il campo per un infortunio nel corso del match contro il Liverpool. Il problema al polpaccio destro lo ha costretto a saltare la gara successiva, quella pareggiata all'ultimo respiro con il Torino. Gli esami svolti all'indomani della sfida di Champions hanno dato esito negativo, escludendo quindi qualsiasi tipo di lesione. La differenza sul piano del gioco senza Brozovic si è vista (confermando quanto accaduto contro il Sassuolo), e per questa ragione sarebbe importantissimo averlo a disposizione sabato, quando bisognerà affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Tuttavia, scrive Tuttosport, non è detto che Inzaghi decida di schierarlo.

Il motivo è semplice. L'allenatore non ha intenzione di rischiarlo, andando così incontro a possibili ricadute. Così come accaduto per la scorsa giornata di campionato sarà decisivo l'ultimo allenamento, ossia la rifinitura del sabato mattina. Solo a quel punto verrà presa una decisione in merito all'impiego o meno. Inoltre Inzaghi starebbe valutando altri cambi di formazione in vista di questa delicata sfida (qui puoi leggere ulteriori dettagli). Intanto , chiude il quotidiano citato, la squadra sta lavorando molto sull'aspetto mentale. In questa ottica rientra la grigliata di ieri, attraverso la quale il gruppo ha fatto capire di essere coeso.