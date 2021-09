Inter, 'tanti modi per andare in gol'. Il laboratorio, due uomini decisivi

E' un'Inter infinita in zona gol. La squadra di Simone Inzaghi si diverte e segna in tanti modi e con tanti vestiti in partita. La Gazzetta dello Sport dedica oggi un approfondimento alla macchina da gol nerazzurra. Il quotidiano rimarca in primis le tipologie di partite. L'Inter ha vinto quattro gare fin qui e l'ha fatto dilagando, come contro Bologna e Genoa, ma anche rimontando come contro Verona e Fiorentina. Una capacità, dunque, di far sue le partite in ogni modo, e in ogni situazione.

Idee, protagonisti diversi (leggi la statistica, clicca qui), capacità balistiche. Tanti i modi pure di segnare un gol. Tra questi ci sono i calci da fermo vincenti. Un vero e proprio laboratorio, quello dell'Inter. "Inzaghi dedica molto tempo dei suoi allenamenti ai calci piazzati e in generale alle situazioni da palla inattiva. L’Inter ha già segnato tre reti su colpo di testa direttamente da corner: quella che storicamente era una lacuna nerazzurra, ora è diventato un punto di forza", rimarca il quotidiano.

Da Calhanoglu a Dimarco, non mancano ora gli specialisti. E' dai loro piedi che scoccano i palloni migliori. E l'Inter sorride perché in partite chiuse, ostiche, o che si mettono in salita, riesce in questo modo a gettare il cuore oltre l'ostacolo, mostrando muscoli e centimetri. Anche così si vince. Un lavoro che parte dai giorni di allenamento e su cui Inzaghi sta appunto battendo con grande insistenza, trovando peraltro risultati già più che confortanti.