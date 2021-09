Inter, 'tanti hanno tradito, uno su tutti'. Brozo? Arrabbiato. Quella bottiglia...

Per l'Inter è stato un pareggio amaro quello conquistato ieri in Ucraina. Al termine di una gara in cui nerazzurri non son riusciti a concretizzare nemmeno un'occasione, resta il rammarico. La Gazzetta dello Sport osserva: "Se sarà un “fiuuu” oppure un “mannaggia” grande come una casa l’Inter lo scoprirà solo leggendo la classifica finale del gruppo che ieri s’è complicata non poco. Qui non è ancora chiaro se si tratti di un punto da tenersi stretto o un’occasione sprecata".

L'enigma è effetto di una partita da vorrei ma non posso, l'ennesima di una Champions League che pare ancora stregata. La valutazione è franca, "tanti hanno tradito, cominciando da Dzeko. Era l’occasione per staccare lo Shakhtar e giocarsela con gli “sceriffi” moldovi che hanno giocato uno scherzetto al Real: chissà fin dove possono arrivare, ma ora in troppi lottano per due posti".

Una serata nervosa per l'Inter (leggi la nostra analisi, clicca qui). Ha lamentato del malcontento Brozovic, richiamato in panchina. Come spiega il quotidiano, "il croato non la prende bene per niente e uscendo scalcia una bottiglia in curva. Almeno s’è capito che non era un cambio per infortunio".