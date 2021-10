Inter, tante buone notizie: 2 rinnovi e un rientro inaspettato per sabato

Marotta sta lavorando per i rinnovi di Barella e Lautaro Martinez.

Questo è quanto riportato da Tuttosport. Barella si sta rendendo protagonista di prestazioni eccezionali. Anche in azzurro è un punto fermo di Mancini, e Domenica è andato anche in gol (per la seconda volta) contro il Belgio. Ormai diversi top club stanno mettendo gli occhi su di lui, ragione per la quale l'amministratore delegato sta cercando di blindarlo con il rinnovo contrattuale. Ci sarà però da lavorare in questo senso, visto che l'ex Cagliari ad oggi percepisce 2,5 milioni di euro, mentre la richiesta per il nuovo contratto è di 5 milioni. L'Intenzione però è quella di trovare un accordo.

Più facile invece il discorso inerente a Lautaro Martinez, visto che manca solamente l'annuncio. L'argentino si legherà all'Inter fino al 2025, e percepirà circa 6 milioni di euro netti a stagione. La firma sul nuovo accordo comporterà anche l'eliminazione della clausola rescissoria, il cui ammontare attuale è di 111 milioni di euro. Le buone notizie riguardanti l'attaccante però non finiscono qui.

Il quotidiano torinese infatti specifica che Inzaghi ha intenzione di schierarlo in campo sabato contro la Lazio. La presenza di Lautaro, così come quella di tutti i sudamericani, è in dubbio a causa degli impegni con la nazionale. I 5 giocatori (Correa, Vecino, Vidal, Sanchez e appunto Lautaro), torneranno a Milano soltanto venerdì notte (a poche ore dal mach quindi). Tuttavia l'attaccante è pronto e rispondere presente alla chiamata del tecnico, che, a sua volta, non vuole fare a meno del "Toro".