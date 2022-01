Inter, svolta Zhang: i dirigenti, Inzaghi, il mercato. Oggi giornata importante

L'Inter vola in campionato; e ora Zhang blinda tutti.

Il Corriere dello Sport, oggi 10 gennaio, aggiorna sulle trattative per i rinnovi dello staff dirigenziale. Zhang, atterrato a Milano, ha assistito ieri alla bella vittoria contro la Lazio che ha consolidato il primato in classifica dei nerazzurri. Un'Inter matura e cinica, ha superato l'ennesimo ostacolo (qui l'approfondimento sulla sfida contro gli uomini di Sarri). Oggi, informa il quotidiano romano, il presidente nerazzurro diverrà operativo. Previsto un summit con l'area tecnica.

Scontati i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin, balla soltanto la scadenza dei prossimi contratti (2024 o 2025). Viceversa, per Inzaghi si aspetterà la fine della stagione, pur nell'apprezzamento convinto per il lavoro eccezionale fin qui svolto dall'ex tecnico della Lazio.

E il mercato? Il soggiorno italiano di Zhang servirà pure a imprimere idee e strategie nel mese del calciomercato invernale. Non si prospettano, comunque, grossi investimenti fin da subito. Anche se, per il giornale, un'idea potrebbe essere quella di anticipare il dopo-Perisic già a gennaio. E' dunque a sinistra la priorità dell'Inter: più Kostic, che Digne e Bensebaini, mentre Kurzawa non sarebbe tra gli obiettivi concreti.

A giugno riflettori puntati su Bremer e Frattesi, oltre all'ennesimo parametro zero, quel Luiz Felipe che ha già lavorato con Inzaghi alla Lazio, e che potrebbe nuovamente entrare alle dipendenze del tecnico, questa volta a Milano.