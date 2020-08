Inter, svolta Vidal. Stavolta il cileno è davvero vicino

Inter, Conte, nel corso di questa sessione di calciomercato, potrebbe davvero riabbracciare Arturo Vidal dopo averlo avuto alla Juventus. Il cileno è da tempo un obiettivo dell'allenatore nerazzurro, e questa volta potrebbe essere arrivata la svolta.

Il Barcellona infatti ha messo il centrocampista alla porta (insieme a diversi altri giocatori). E questo ha permesso a Vidal di strappare la promessa di essere liberato a parametro zero.L'Inter potrebbe acquistare il rinforzo dovendo affrontare solo le spese relative all'ingaggio.

L'operazione ricalcherebbe in toto quella che ha portato a Milano a titolo definitivo Sanchez. E l'agente, che sta mettendo in piedi l'operazione è lo stesso (Felicevich). L'accordo con Vidal verrà trovato sull base di un biennale con opzione per il terzo a 6 milioni l'anno. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.