Inter, svolta sul mercato. Tra Sassuolo ed Empoli, quattro talenti nel mirino

Inter news: una squadra più giovane, e più italiana.

Nuove idee di mercato per il club nerazzurro. La Gazzetta dello Sport, oggi 10 dicembre, elenca i profili che piacciono a Marotta e staff. Starebbe nascendo, stando al quotidiano, una squadra meno internazionale, e un po' più nazionale. Col Sassuolo il binario più interessante. Da Frattesi a Scamacca, non mancano lì le opzioni.

L'ariete sarebbe l'ideale alternativa a Dzeko; viceversa Frattesi starebbe benissimo nel cuore del centrocampo. E sempre in Emilia, occhio a Raspadori, nome già accostato ripetutamente ai nerazzurri.

L'Inter tratta in ogni caso con la formula del prestito con diritto di riscatto. E' l'unica strada attualmente a disposizione della dirigenza (Scamacca, del resto, è valutato 40 milioni).

Riflessioni in corso, e tanta creatività. C'è un ulteriore nome inedito nei radar del club. Riguarda la difesa e porta al profilo di Viti dell'Empoli. Il giornale spiega: "Per i dirigenti dell’Inter ha un che di Bastoni". Un calciatore che nonostante la giovanissima età, sta stupendo in Toscana, mostrando grande personalità, e che viene quindi seguito con grandissima costanza. Intanto, è fluida pure la materia rinnovi: dopo Brozovic, ecco il nuovo accordo, clicca qui.