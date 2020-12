Inter, svolta sul mercato. Definita la strategia e i nomi da seguire

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto su quello che sta accadendo in casa nerazzurra sul lato del mercato. Quella di domani dovrebbe essere la giornata chiave, in quanto sarebbe in programma un vertice tra gli uomini mercato, ossia Marotta ed Ausilio e Conte, per definire la strategia con cui agire e i nomi da seguire.

La linea dovrebbe essere quella degli scambi, per evitare esborsi economici che al momento, per questioni di bilancio, non sono sostenibili. E allora Eriksen dovrebbe raggiungere Parigi, dove ritroverà Pochettino. All'Inter arriverebbe invece Paredes. Al momento questa è la pista più concreta. Si tratterebbe ovviamente di uno scambio di prestiti.

Poi partirebbe la caccia al rinforzo, con Pinamonti che dovrebbe essere la chiave per arrivare a Gervinho. Infine per quanto riguarda le uscite Nainggolan dovrebbe tornare a Cagliari, ma qui lo scoglio è l'aspetto finanziario, visto che il belga percepisce 5 milioni di euro lordi da qui al termine della stagione.