Inter, svolta per stipendi e per il futuro societario. Tre ex Juve nell'affare?

Inter, continua la trattativa tra Suning e Bc Partners per il passaggio di proprietà delle quote maggioritarie della società nerazzurre. stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il fondo inglese avrebbe scelto come advisory la cordata Tifosy Ltd.

“Nel lavoro di due diligence, come advisor ha scelto la società Tifosy Ltd, nota in passato per essere stata accostata alla Samp. Curiosità: in Tifosy ci sono tre ex juventini. Il più famoso è Gianluca Vialli, vicino a lui Marco Re, ex Cfo Juve, e Nicola Verdun (ex bianconero del settore commerciale”.

Poi resta da definire la questione stipendi, con il management che avrebbe fatto trapelare che le scadenze verranno rispettate. le strade sono due. O quella del versamento della somma, oppure (la più probabile) quella dell'accordo con i giocatori.