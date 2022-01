Inter, svolta Brozovic. Acquisti? C'è il diktat di Zhang. Le ultime

Inter: svolta Brozovic. Tra rinnovi e idee in entrata, il mercato prosegue sottotraccia.

Il Corriere dello Sport, oggi 11 gennaio, conferma l'evoluzione in positivo delle trattative per il rinnovo del croato. Dopo mesi d'incertezza, Brozovic ha detto sì. Come spiega il quotidiano, l'accordo è stato trovato in queste ore e il rinnovo del regista sarà ufficializzato dopo la Supercoppa (qui l'analisi sulla sfida attesissima in programma domani), al più tardi settimana prossima.

A 6 milioni, più uno legato ai bonus, le parti hanno trovato l'intesa. Approdo diverso rispetto agli 8 milioni inizialmente richiesti da Brozovic, ma alla fine il compromesso è stato raggiunto grazie alla diplomazia dei dirigenti nerazzurri (ieri la svolta, leggi qui).

E in entrata? Sistemata la questione legata a Marcelo Brozovic, l'Inter non perde di vista l'idea di nuovi volti da integrare in rosa. Certo, non ci saranno spese pazze. Zhang avrebbe ribadito la necessità di valutare soltanto colpi low cost. Un diktat non diverso da altre recenti sessioni di mercato, e da seguire.

L'obiettivo è sempre un esterno sinistro che possa costituire il vice Perisic e, magari in prospettiva, l'erede dello stesso mancino croato. Costano troppo, rimarca il giornale, i profili di Digne e Bensebaini. C'è una speranza invece per il serbo Kostic: serve però che dalla Germania accettino la formula del prestito. Per ora sulla questione è muro.