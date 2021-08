Inter, superata la concorrenza della Juventus. Il giocatore sarà nerazzurro

Inter, continua la strategia di Suning, messa in piedi sin dal primo anno di gestione, di dare ampio spazio alla cosiddetta linea verde. Il gruppo cinese infatti ha investito risorse importanti per acquistare i migliori giovani in circolazione, per poi aggregarli alla Primavera. Questo piano di azione ha dato i suoi frutti, visto che molti giocatori sono stati ceduti generando plusvalenze importanti. Altri, come Zaniolo, sono stati inseriti nell'ambito di trattative come contropartite. Altri invece sono stati girati in prestito ad altre squadre, e ora sono pronti a dare il contributo (come i vari Di Marco, Agoumé e Salcedo). La Gazzetta dello Sport, a questo proposito, questa mattina ha riportato la notizia dell'avvenuto accordo per l'ingaggio di un nuovo giovane gioiello. Si tratta di Kevin Zefi, 16enne irlandese che è considerato uno dei migliori talenti dell'annata 2005 nell'ambito europeo. Il centrocampista, ormai ex Shamrock Rovers, è già a Milano per le firme, e verrà aggregato all'under 18. L'Inter ha superato la concorrenza di altri club, tra i quali c'era anche la Juventus, interessata a mettere sotto contratto la giovane promessa. Oltre il club bianconero anche altre società avevano tentato il colpo, come ad esempio il PSV, ma alla fine è stato il corteggiamento dell'Inter ad andare a buon fine.