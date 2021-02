Inter, super sorrisi per Conte: 2 buone notizie e un recupero in vista

Inter, Antonio Conte può sorridere, come riporta il Corriere dello Sport questa mattina. Il tecnico si avvicina ad un periodo intenso, visto che dovrà affrontare a distanza ravvicinata il Genoa (domenica) il Parma (giovedì) e l'Atalanta (lunedì).

Tuttavia la squadra sta bene e anche i due in dubbio, ossia Barella e Skriniar, saranno pienamente a disposizione. Il centrocampista e il difensore erano usciti doloranti dal derby, ma non ci sono strascichi. Inoltre si avvicina il momento del recupero di Sensi, che va verso la convocazione per il match contro di domenica.

Unica nota dolente rappresentata dai diffidati. Al momento a rischio squalifica ci sono Lukaku, Barella, Brozovic e Bastoni. Per questa ragione si valutano delle rotazione. Il candidato principale a rivestire un ruolo da titolare è Vidal.