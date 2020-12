Inter, Suning scatenata. In piedi il piano per investire somme ingenti

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha illustrato il piano di Suning per affrontare la crisi economica dettata dal Covid e dalle restrizioni imposte dalla Cina. Il gruppo guidato da Zhang non vuole che il progetto venga rallentato dalla situazione in essere e per questo ha delineato una strategia articolata in due punti.In primis si cercano nuovi investitori che possano rilevare la quota di LionRock Capital, che detiene al momento il 31,05%.

"L’idea più ambiziosa - spiega il quotidiano - è trovare un vero e proprio partner che possa investire nell’Inter senza avere le mani legate, pur rispettando la maggioranza di Suning. Qualunque sia l’approdo finale, servono denari freschi perché c’è da reggere l’urto della tempesta perfetta: il 2019-20 si è chiuso con una perdita di 102,4 milioni. Non bastasse il Covid, ecco le restrizioni imposte da Pechino. Di sicuro, l’operazione non si chiuderà in tempi stretti e non influenzerà la magra del mercato di gennaio"

Per quanto riguarda invece il ruolo di main sponsor sono tre le aziende pronte a sostituire Pirelli. Si tratta di Evergrande, Hisense e Samsung.