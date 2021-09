Inter, Suning potrebbe cedere il club. I dettagli sui possibili acquirenti

Non è un mistero che Suning, attuale proprietaria dell'Inter, si trovi in una situazione finanziaria non semplice.

Lo conferma Il Sole 24 Ore, che ricorda come il gruppo cinese sia alle prese con i debiti contratti in Cina nella vicenda Evergrande. Oltre ciò, per quanto riguarda in maniera più stretta l'Inter, c'è da sistemare la questione Oaktree, creditrice per 275 milioni di euro. Tutto questo porta inevitabilmente ad una possibile conclusione. Suning infatti, prosegue il Sole 24 Ore, potrebbe decidere di cedere il club nerazzurro. I potenziali acquirenti potrebbero provenire, secondo il quotidiano, da due precise aree geografiche.

Dal Golfo persico ci potrebbe essere una sorta di "ritorno di fiamma" di Pif. Il fondo sovrano arabo è alla ricerca di un club calcistico europeo su cui investire. E qualche mese era stato mosso qualche passo per una possibile acquisizione dell'Inter, ma alla fine non se ne fece nulla. Ora potrebbe tentare di nuovo di intavolare una trattativa con Suning. E questa volta potrebbe fare leva sulla situazione che il gruppo cinese sta vivendo, per far sì che l'esito sia diverso. Un'altra possibilità invece, chiude il Sole 24 Ore, è che si facciano avanti potenziali investitori dagli Stati Uniti.