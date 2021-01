Inter, Suning ha la strategia per restare: cessione dei big in vista? (GDS)

Inter, continua a tenere banco la questione relativa alla situazione finanziaria della società nerazzurra. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha affrontato l'argomento riportando la notizia secondo la quale Suning vorrebbe restare alla guida del club.

Resta però da risolvere la questione del rosso in bilancio, che ammonta a circa 100 milioni di euro. Il gruppo cinese non può immettere capitali a causa della restrizione del proprio governo. Da qui la necessità di ricercare soci, che rilevino però le quote minoritarie immettendo in questo modo liquidità.

Per risanare i conti, scrive poi la rosea, sarà inoltre necessario cedere alcuni dei big della rosa. Cos' facendo si avrebbe il duplice vantaggio di monetizzare dalle cessioni e di risparmiare sugli ingaggi, soprattutto su quelli più pesanti.