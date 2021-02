Inter, Suning cambia la strategia: ora c'è un piano per restare

Inter, Il Sole 24 ore questa mattina è tornato a parlare della vicenda che sta caratterizzando la società nerazzurra, riportando la notizia secondo la quale Suning starebbe mettendo in piedi una strategia per restare alla guida del club.

L'idea sarebbe quella di ottenere un prestito ponte che consenta al gruppo cinese di onorare tutti gli impegni con i calciatori e con la Uefa. Si parla di una cifra che si aggira sui 200-250 milioni di euro. Questo nella speranza che a breve le restrizioni provenienti da Pechino si allentino e la famiglia Zhang riesca ad immettere risorse proprie nel club.

Il fondo Fortress sarebbero interessati a questa soluzione, ma è necessario decidere in fretta. Sullo sfondo resta sempre l'offerta di Bc Partners, che non ha convinto ma che, in caso di rilancio, potrebbe riaprire lo scenario della cessione. I contatti proseguono a fari spenti.