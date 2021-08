Inter, subito Dzeko! 'Esordio pazzo. Gli hanno detto forse giochi. E lui...'

Inter, subito Dzeko. Il nuovo centravanti nerazzurro ha segnato nella prima gara con la nuova maglia, giocata ieri - in amichevole - contro la Dinamo Kiev.

Un battesimo perfetto per il bosniaco. "Dall'estate pazza di una squadra pazza non poteva che nascere un esordio pazzo. Ma nella follia dell’Inter spesso si nasconde la felicità, di certo quella di Simone Inzaghi che aspettava il suo centravanti come acqua nel deserto: questo Edin Dzeko, abile, arruolato e pure a segno, toglie un bel problema al tecnico nerazzurro in vista dell’inizio della vera battaglia", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Dzeko, appunto. Proprio l'uomo più atteso e che nemmeno doveva esserci, è spuntato all'improvviso nelle formazioni ufficiali e poi - da bomber di razza - ha pure messo il suo sigillo sul match. "Gli hanno detto “forse giochi” un paio d’ore prima dell’amichevole con la Dinamo Kiev qui a Monza, poi è partito titolare tra lo stupore di tutti, grazie al nulla osta della sua ormai ex società, arrivato un’ora prima del fischio d’inizio".

Una giornata rocambolesca, risolta nel migliore di modi. "Inzaghi ha trovato un attaccante dal piede educatissimo e dal cervello fino. Uno che non sente scottare la palla, anzi la vuole vicina perché sa cosa farne assieme ai compagni", l'analisi del quotidiano.