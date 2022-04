Inter, su Perisic c'è una promessa. E spunta Bernardeschi

Inter, Perisic e il futuro. Balla sempre l'incertezza su quello che sarà lo scenario attorno al croato.

L'esterno mancino è alle prese con un rinnovo a dir poco complicato. Eppure, l'ex Bayern è un calciatore fondamentale per Inzaghi che, anche col Verona, punterà su di lui. Per il Corriere dello Sport sono due le alternative (oltre al già acquistato Gosens) nel caso in cui la storia fra Perisic e l'Inter dovesse davvero concludersi a fine anno.

Ma andiamo per ordine. Come rivela il quotidiano romano, sembrava vicino all'addio il croato. Troppo alta la richiesta iniziale del mancino che, però, ha dovuto incassare la mancanza di offerte alternative fin qui. Ci sarebbe ora una promessa: non prendere accordi fino a maggio, e rivalutare con l'Inter un eventuale sì. Filtra, specifica il giornale, ottimismo sulla questione.

Ma su chi andrebbe l'Inter nel caso in cui dovesse sostituire Perisic? Sarebbe viva l'opzione Bernardeschi, che non rinnoverà con la Juventus. Non l'unica soluzione per Marotta. Piace infatti pure il giovane Cambiaso del Genoa, ritenuto un completamento ideale per la prossima batteria di esterni. L'Inter offrirebbe al Genoa come contropartita uno fra Vanheusden, Esposito e Mulattieri. Gosens la certezza per il futuro: qui le ultime dichiarazioni del tedesco.