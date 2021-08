Inter: 'Su Lukaku decide Zhang' E Marotta 'trema' per una e-mail...

Inter: "Marotta e Ausilio sperano di non ricevere via e-mail l'offerta ufficiale del Chelsea per Lukaku. Perché? Perché difficilmente potrebbero dire no senza sottoporla a Zhang". Tuttosport in edicola oggi, martedì 3 agosto, fa così il punto della situazione sul calciomercato dei nerazzurri.

"Lukaku - sottolinea il quotidiano sportivo - è sul taccuino delle superpotenze inglesi. Il Manchester City, però, dopo averlo sondato si è gettato su Kane. Il Chelsea, capito che non è semplice affondare su Haaland, ha spostato il bersaglio sul belga, già a Londra in passato, facendo giungere un'offerta da 14-15 milioni a stagione, quasi il doppio di quanto percepirà all'Inter in questa stagione (8.5)". Tuttosport rimarca come "Lukaku per ora non ci sente: a Milano si trova bene, ha vinto e vuole ripetersi. Semmai è l'Inter che spera di non ricevere via e-mail l'offerta ufficiale del Chelsea. Lukaku ha un prezzo, fissato fra 120 e 130 milioni, somma che Abramovich potrebbe mettere sul piatto. E a quel punto Marotta e Ausilio difficilmente potrebbero dire no senza sottoporla a Zhang".

Il quotidiano sportivo ricorda però che "la dirigenza dell'Inter, come ha ripetuto l'ad Marotta anche lo scorso 17 luglio, non vuole smantellare ulteriormente la squadra (dopo la cessione di Hakimi al Paris Saint Germain)".