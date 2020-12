Inter, su De Paul anche la Juventus: pronte due contropartite per l’Udinese

L’Inter è a caccia di rinforzi per gennaio. La priorità sarebbe quella di rinforzare il reparto offensivo, ma Antonio Conte avrebbe richiesto alla dirigenza anche nuovi innesti in mezzo al campo. Il nome in cima alla lista di Antonio Conte sarebbe quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese. L’ argentino può ricoprire più ruoli nel centrocampo e sarebbe considerato dal tecnico nerazzurro il rinforzo ideale.

L’Udinese sarebbe disposta a cederlo soltanto per circa 40 milioni di euro. Cifra che, al momento l’Inter non potrebbe spendere, prima di fare un’offerta ai friulani bisognerà liberarsi degli esuberi presenti in rosa (Nainggolan, Eriksen, Vecino). Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sulle tracce dell’argentino ci sarebbe anche la Juventus.

I bianconeri sarebbero alla ricerca di un giocatore di qualità a centrocampo; con Paul Pogba destinato a restare al Manchester United, Locatelli e Aouar blindati da Sassuolo e Lione avrebbero virato sull’argentino. L’ostacolo principale, anche per la Juventus, sarebbe rappresentato dalla richiesta economica dell’Udinese, ma Fabio Paratici sarebbe pronto a mettere sul piatto Daniele Rugani e Manolo Portanova per convincere i friulani.