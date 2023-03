Inter, strigliata Inzaghi. Il mirino è su cinque calciatori

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 02/03/2023

Inter, è l’ora di rialzarsi. Reduce dal bruciante ko col Bologna, la formazione nerazzurra ha vissuto ore intense di confronti. E’ scesa in campo anche la società che ha tenuto a rapporto Inzaghi, prima che lo stesso mister rivolgesse parole chiare alla squadra.

Cinque, stando alle indicazioni odierne de La Gazzetta dello Sport, i calciatori da cui il tecnico ex Lazio pretende di più. Si va da De Vrij a Dzeko, in mezzo altri volti attualmente imbronciati come Gosens, Brozovic e Dumfries.

Inter, che succede? L’analisi del quotidiano

Male dunque anche i due esterni, indietro nelle gerarchie rispetto a Darmian e Dimarco. Dumfries e Gosens ora devono dare risposte: “L’olandese è stato tra i più deludenti domenica a Bologna, mentre il tedesco da quando è all’Inter non ha mai giocato sui livelli degli anni all’Atalanta”, si legge sulle pagine del quotidiano.

In generale, è il momento della svolta. “Serve uno scatto d’orgoglio, un segnale di ripresa. C’è da «dare di più», Inzaghi lo sa. Ma ora aspetta una risposta anche dai suoi vecchi pilastri”.