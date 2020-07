Inter, stravolti i piani per l'attacco. Marotta ora ha un nuovo piano

Inter, prima dell'inizio della quarantena e della sospensione del campionato sembrava che l'attacco sarebbe andato incontro ad un'autentica rivoluzione, con il solo Lukaku destinato a restare. Poi è cambiato tutto. Lautaro era al centro di una trattativa con il Barcellona, che però si è arenata. Sanchez sarebbe dovuto rientrare al Manchester, ma invece con la ripresa del campionato si è letteralmente preso l'Inter a suon di grandi prestazioni.

E per questa ragione, riporta Tuttosport, in casa Inter sarebbero cambiate completamente le strategie. Lautaro ora sembra essere più vicino al rinnovo che alla partenza. E si sta tentando di confermare Sanchez, con una trattativa con il Manchester molto in salita ma comunque costante.

E con la permanenza di questi due giocatori resterà da acquistare solamente un vice Lukaku. I nomi, riporta il quotidiano torinese, sono quelli di Dzeko e Giroud, anche se non sarebbero escluse sorprese.