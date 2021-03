Inter, statistiche non favorevoli nei match dopo la sosta. I numeri

Inter, il match contro il Bologna di Sinisa Mijahilovic arriverà dopo la sosta per le nazionali, che per i nerazzurri è stata più lunga visto che il match contro il Sassuolo è stato rinviato. Ora Conte dovrà affrontare 3 partite in 7 giorni, contro appunto Bologna, Sassuolo e Cagliari.

Tuttosport questa mattina ha analizzato i numeri dell'Inter di quest'anno dopo le soste, ed il trend non sembra essere buono. Dopo la prima pausa sono arrivate le sconfitte contro il Milan e il pareggio con il Borussia in Champions.

Poi, dopo la seconda pausa, vittoria in rimonta con il Torino e sconfitta con il Real Madrid. Infine dopo la pausa natalizia vittoria con il Crotone e poi subito sconfitta con la Samp. Conte dovrà invertire anche questo trend se vorrà mantenere inalterato il distacco dalle rivali.