Inter, stasera obiettivo tre punti: qualificazione fondamentale per un motivo

In palio questa sera c'è molto di più dei tre punti.

Lo riporta Tuttosport, che sottolinea l'importanza del match di questa sera, e per estensione del girone di Champions che l'Inter sta per affrontare. I nerazzurri partecipano alla massima competizione europea da 4 stagioni consecutive. L'esperienza di Spalletti e nel biennio di Conte però non è stata esaltante, e anzi, l'esito è sempre stato lo stesso. L'Inter è stata sempre eliminata nel girone di qualificazione nell'ultima gara del turno. Ad essere state fatali sono state nell'ordine PSV Eindovhen, Barcellona e Shakthtar.

L'avversario di questa sera quindi è lo stesso che 12 mesi decretò l'eliminazione dei nerazzurri. Ora però sarà necessario invertire la rotta, visto che la partenza (con il Real Madrid) non è stata tra le più esaltanti se si tiene conto del risultato (la prestazione è stata soddisfacente). L'importanza di superare il girone non sta solo in una questione di blasone. Secondo il quotidiano torinese infatti le tre mancate qualificazioni degli ultimi anni sono costate al club una perdita che ammonta circa a 60 milioni di euro. In una situazione economica e finanziaria come quella attuale la società non può permettersi di fare a meno di certi introiti. Questo sarà un motivo in più, o forse quello principale, per superare questa volta lo scoglio dimostratori invalicabile nelle ultime stagioni.