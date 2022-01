Inter, stasera non solo campo. Nell'Empoli un obiettivo di mercato

Inter, ci sarà anche un po' di mercato nella sfida di San Siro contro l'Empoli.

I nerazzurri sono sempre attenti a 360 gradi su quel che offre il panorama dei giovani e, nel club azzurro, un difensore sembra promettere particolarmente bene.

Ma andiamo con ordine: l'opera di reclutamento talenti di Marotta e Ausilio ha fin qui visto particolarmente caldo il dialogo col Sassuolo. Frattesi l'uomo che più piace nel club neroverde (qui i dettagli sulla trattativa per il forte centrocampista di Dionisi). Non l'unico giovane calciatore attenzionato dai radar del club allenato da Simone Inzaghi. Proprio quest'oggi, infatti, ci sarà a San Siro un possibile obiettivo di mercato dell'Inter: un'occasione importante per verificarlo nel concreto, e nel confronto con quelli che potrebbero anche essere i suoi futuri compagni di squadra.

Mattia Viti, difensore centrale della squadra toscana, piace ai nerazzurri. "Il nome del 19enne difensore toscano, in odore di U21,è cima alla lista dell’Inter del domani, con un’operazione in stile Bastoni", rimarca oggi - 19 gennaio - La Gazzetta dello Sport. Al club nerazzurro non dispiacerebbe di certo pescare un altro jolly nella retroguardia. Viti, su cui nelle scorse settimane si è posato pure l'interesse del Milan, potrebbe essere il profilo ideale per prenotare il futuro.

Insomma, non solo campo oggi a San Siro. La Coppa.. e Viti, nei pensieri di Marotta.