Inter, stasera in dubbio la presenza di Sensi. Out per infortunio?

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto sulla situazione inerente a Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo nel corso della scorsa stagione è stato praticamente sempre fuori per guai muscolari, e questo incubo sembra non essere del tutto svanito.

Il giocatore infatti, si è fermato durante l'allenamento di lunedì in quanto ha accusato dei fastidi. Oggi, scrive il quotidiano romano, verrà valutata la sua condizione.

Se non dovesse sentire dolore verrà portato in panchina per il match europeo contro il Borussia. In caso contrario dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Sensi aveva già saltato il derby a causa della squalifica rimediata in occasione del match contro la Lazio.