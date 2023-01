Inter, stasera c’è il Parma. Scelte chiare: in attacco un duo insolito

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 10/01/2023

Inter, testa alla Coppa Italia. Questa sera i nerazzurri proveranno a rialzarsi dopo la delusione di Monza. Serve guardare avanti per non dilapidare altro terreno in una stagione ancora lunga. La coppa nazionale, del resto, offre un’opportunità di trofeo, lo sa bene Simone Inzaghi, specialista nella competizione.

Con quale formazione l’Inter sfiderà il Parma? Da La Gazzetta dello Sport emergono indicazioni.

In porta ci sarà ancora Onana (è out Handanovic). In difesa spazio a D’Ambrosio, coadiuvato da De Vrij e Bastoni. A centrocampo, fasce presidiate da Dumfries e Gosens. In mezzo al campo regia affidata ad Asllani, con Gagliardini e Mkhitaryan a completare il terzetto nella zona nevralgica. E in attacco? Spazio alla coppia tutta argentina. Stando alle probabili formazioni del quotidiano milanese, il reparto offensivo sarà infatti composto questa sera da Lautaro e Correa.