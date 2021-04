Inter, spunta un retroscena sull'incontro di Villa Bellini

Inter, come noto in estate c'è stato il famoso incontro a Villa Bellini tra Conte e la dirigenza nerazzurra, al termine del quale si è deciso di andare avanti insieme. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha svelato un retroscena su quell'incontro, ma non solo.

Ci sarebbe infatti una persona che ha svolto un ruolo fondamentale in quell'occasione e nel periodo successivo. Si tratta di Oriali, importante tanto nel sostegno a Conte quanto nell'aiutare i giocatori in questa stagione fatta di grosse difficoltà societarie.

"L’estate scorsa, per intendersi, è stato vicino a Conte nel momento dei rapporti più tesi con il mondo Inter, prima del vertice di Villa Bellini. È anche grazie a lui se poi è tornato il sereno. Più avanti, è stato sempre lui a raccogliere i pensieri dei giocatori, di fronte alle voci delle difficoltà finanziare della proprietà. E oggi si gode la barca avvicinarsi al porto"