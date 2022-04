Inter, spunta un retroscena su Brozovic. Il suo vice può arrivare da Madrid

Inter, come evidenziato spesso anche da Simone Inzaghi la priorità dei nerazzurri per la prossima stagione è quella di acquistare un vice Brozovic.

Il croato è senza dubbio un elemento fondamentale nella rosa nerazzurra e nelle poche partite che ha saltato in questa stagione la sua assenza si è fatta sentire. I nerazzurri sono riusciti a blindarlo negli scorsi mesi facendogli firmare un rinnovo contrattuale a cifre da top player e adesso sarebbero pronti ad acquistare una sua riserva. L’edizione odierna di Tuttosport svela che al croato negli scorsi mesi sarebbe arrivata anche un’offerta importante da parte del Real Madrid ma che il giocatore l’avrebbe rifiutata in quanto la sua priorità era quella di restare all’Inter.

Il suo vice, riporta il quotidiano, potrebbe arrivare proprio dal Real Madrid e sarebbe Dani Ceballos. Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023 e sta trovando pochissimo spazio in questa stagione con Carlo Ancelotti e sarebbe alla ricerca di un nuovo club. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Betis Siviglia e Roma. Il classe 1996 sarebbe un rinforzo ideale per la rosa nerazzurra in quanto può ricoprire sia il ruolo di regista che di mezzala e vista la sua vicina scadenza di contratto potrebbe arrivare a prezzo di saldo.