Inter, spunta un nome a sorpresa per il dopo Handanovic

Inter, la dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti con la necessità di trovare un erede di Handanovic nel corso dell'estate. I nomi che piacciono sono i soliti. Da Musso (che l'Udinese valuta molto) a Cragno (stesso problema).

Il Corriere dello Sport scrive però dell'interesse nei confronti verso un nome nuovo. Si tratta del portoghese Rui Silva, numero uno del Granada che andrà in scadenza a giugno 2021.

L'opportunità sarebbe importante, in quanto il giocatore arriverebbe a parametro zero (già a gennaio può firmare con un altra squadra). Inoltre gli uomini mercato nerazzurri avrebbero già raccolto alcune informazioni,m tra le quali la disponibilità a fare il secondo di Handanovic per una stagione da parte del 26enne. Tuttavia, chiude il quotidiano, i nerazzurri devono vedersela con altri club interessati. In italia ci sarebbero le due romane.