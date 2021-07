Inter, spunta un'ipotesi sugli infortuni di Sensi. Ora futuro più roseo?

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha dedicato un approfondimento al la situazione del centrocampo nerazzurro. Il nuovo tecnico Simone Inzaghi potrà contare certamente su Brozovic, Barella e Calhanoglu. Anche Gagliaridni sembra avere caratteristiche che piacciono all'ex allenatore biancoceleste, e quindi dovrebbe contribuire a comporre il reparto.

Vidal rappresenta un rebus, e l'Inter potrebbe addirittura svincolarlo. Per quanto riguarda Eriksen sembra difficile vederlo in campo in Italia per la questione del defibrillatore. E poi c'è il solito discorso su Sensi. Il quotidiano romano questa mattina ha posto un quesito. e se fosse stato il lavoro di Conte, fatto di carichi pesanti e tanto sforzo fisico, ad essere inadatto alla sua struttura fisica?

Il dubbio c'è, e se questa teoria fosse confermata il giocatore potrebbe essere recuperato con il nuovo ciclo di Inzaghi. Quest'ultimo intanto sembra aver già fatto capire di voler puntare sull'ex Sassuolo, ragione per la quale l'interesse della Fiorentina non sembra essere destinato a sfociare in una trattativa.