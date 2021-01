Inter, spunta un dato allarmante: Conte ha un'arma in meno

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha dedicato un approfondimento alla situazione che sta vivendo la squadra nerazzurra. La riflessione è imposta in particolar modo da quanto visto ieri. Il match contro la Roma ha confermato un aspetto che si sospettava.

La squadra non ha alternative, l'Inter è questa, e quando si prova a cambiare qualcosa i risultati non arrivano. L'impatto dalla panchina è pari a zero, e la qualità si abbassa vertiginosamente quando si ricorre a giocatori non titolari. Il divario tra l'11 ideale e quelli che giocano meno è troppo ampio. Un dato conferma ciò. La rosea scrive infatti che dalla panchina nel corso di questa stagione sono arrivati solo 4 gol. Se si tiene conto del dato cumulato di gol e assist si arriva quota 10.

"Ma si badi bene: di queste 10 giocate, solo due sono arrivate da reali seconde linee, ovvero D’Ambrosio (gol a Cagliari) e Darmian (assist col Crotone). Nel conto non è infatti corretto contare i titolari che avevano iniziato la gara fuori, per legittimo e indispensabile turnover. Traduzione: la panchina è a impatto zero“.